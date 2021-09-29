Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar - Son Dakika

Borcu olan kişileri yakından ilgilendirme yapılandırma haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi detayları hakkında Son dakika gündem haberleri burada.

KURYE EVİNDE ELİ VE AYAĞI BAĞLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ankara'da kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti. Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞAN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Antalya'da Hülya B. erkek arkadaşının birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını görünce önce tartışma yaşadı sonra da polise giderek şikayetçi oldu. Kadının şikayeti sonrası şahıs için uzaklaştırma kararı alındı ve fotoğrafların kaldırılması sağlandı. Uzaklaştırma kararına öfkelenen şahıs, fotoğrafları yeniden paylaştı. Bunun üzerine Hülya B. yedek anahtarla evine girdiği erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Fotoğrafları silip evden kaçan kadın yakalanıp tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hülya B., bir süredir birliktelik yaşadığı E.B.'nin, birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını görünce, tartışma çıktı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İÇİN YARIN SON GÜN

Borcu olanlara büyük kolaylık sağlayan yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenler için yarın son gün. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.

Kur gibi borçların da yapılandırıldığı 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununa ilişkin yapılandırma başvurularının son gününün 30 Eylül olduğunu hatırlattı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>