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Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar

11.10.2021 10:53
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında video paylaştı, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD kontrolünde bulunan kamptan kaçış hikayesini anlattı, adam, aldatıldığını karısının günlüğünü okuyarak öğrendi gibi Türkiye'de ve dünyada yaşanan son dakika gündem olaylarından derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

Çin yayın organından dikkat çeken tehdit, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi evinin mutfağında video paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu, 11 ve 15 yaşındaki kız kardeşlerin futbolcu akrabaları tarafından cinsel istismara uğradıkları ortaya çıktı haberi ve daha fazlası son dakika gündem haberleri burada.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN KADIN TERÖRİST, ABD KONTROLÜNDEKİ KAMPTAN KAÇISINI ANLATTI

DEAŞ'ın eşleri savaşta ölmüş kadınlardan oluşturduğu ve canlı bomba eylemlerinde kullandığı "kara dullar" grubundan Rus Ayshat Rzaeva, Türkiye'de yakalandı. Ankara'da bir baskında yakayı ele veren kadın, ülkemize kaçak yollardan nasıl girdiğini, Suriye'de nasıl savaştığını ve "Suriye'de DEAŞ'la mücadele ediyoruz" diyen ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçışını anlattı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

KILIÇDAROĞLU EVİNİN MUTFAĞINDAN SESLENDİ: ZAMLAR GELİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Önümüzün kış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, "Öncelikli konumuz kara kış" diyerek önümüzdeki aylarda gelebilecek zamlara vurgu yaptı. <<<Haberin detayı için tıkayın>>>

KARISININ ALDATTIĞINI GÜNLÜKTEN ÖĞRENDİ

Ankara'da karısının tuttuğu günlüğü okuyan adam, aldatıldığını öğrendi. Söz konusu sayfaları delil dosyasına koyan koca, karısına açtığı boşanma davasını kazandı.

Ankara'da Ahmet S. ile Banu S. 2014'te evlendi. Eşinin Whatsapp'tan "Mehmet" isimli biriyle yazışmaları gören Ahmet S., eşinin sadakatinden kuşkulanarak ayrılmaya karar verdi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

TAYVAN KRİZİ BÜYÜYOR

ABD ile Çin arasındaki Tayvan krizi gittikçe büyüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Tayvan mutlaka Çin ile birleşecek" mesajından sonra Çin resmi yayın organı Global Times'tan ABD'ye tehditler içeren bir yazı yayımlandı. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'nin hedef alındığı makalede, "Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir" ifadeleri kullanıldı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>

*#arabaslik*3978*#arabaslik*

İstanbul'da 7 ve 11 yaşındaki iki kız kardeş, sebepsiz yere sinir krizleri geçirmeye başlayınca tedavi altına alındı. 5 yıl önce yaşanan olayda tedavi gören kızların 2. Lig takımı futbol oyuncusu akrabalarının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Çocuklar ifadelerinde şahsın özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerini tuvalete kilitlediğini anlattı. Şimdi yaşları 11 ile 15 olan kızlar yaşadıkları travma sonrası halen öfke krizleri yaşarken, akraba E.K.'nin ise 25 yıla kadar hapsi isteniyor. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

PROF. DR. HAKKI ŞİMŞEK UYARDI: VAKİT GEÇİRMEDEN DOKTORA GÖRÜNÜN

Şimşek, "Kol, akciğer ve kalp damarında pıhtı olan hastalarla karşılaştık. Koronavirüs hastalığının vücutta pıhtılaşmaya meyil oluşturduğunu artık biliyoruz. Dolayısıyla korona geçirmiş hastalarımızın kalp ve damar hastalıkları açısından semptom dediğimiz yani belirtileri oluşursa ihmal etmeden kalp damar uzmanlarına görünmesinde fayda var. Kalp damarlarıyla ilgili olduğu vakit göğüste sıkışma, yanma ve kalp krizi ile kalp spazmının belirtileri oluyor. Vücudun başka bir yerinde benim karşılaştığım hasta gibi kol damarında pıhtı oluştuğu zaman akımı etkileyense kolda uyuşma, soğukluk ve nabız kaybı olabilir. Kocaman bir pıhtı çıkardık hastamızın birinde. Akciğer damarlarında pıhtı oluştuğu vakit veya vücudun toplar damarlarında oluştuğu vakit akciğere attığında ciddi nefes darlığı oksijen santrasyonunda düşüklük ve nefes açlığı hissedebilir" diye konuştu. <Haberin detayı için tıkayın>>>

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar - Son Dakika


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