Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar - Son Dakika

Çin yayın organından dikkat çeken tehdit, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi evinin mutfağında video paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu, 11 ve 15 yaşındaki kız kardeşlerin futbolcu akrabaları tarafından cinsel istismara uğradıkları ortaya çıktı haberi ve daha fazlası son dakika gündem haberleri burada.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN KADIN TERÖRİST, ABD KONTROLÜNDEKİ KAMPTAN KAÇISINI ANLATTI

DEAŞ'ın eşleri savaşta ölmüş kadınlardan oluşturduğu ve canlı bomba eylemlerinde kullandığı "kara dullar" grubundan Rus Ayshat Rzaeva, Türkiye'de yakalandı. Ankara'da bir baskında yakayı ele veren kadın, ülkemize kaçak yollardan nasıl girdiğini, Suriye'de nasıl savaştığını ve "Suriye'de DEAŞ'la mücadele ediyoruz" diyen ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçışını anlattı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

KILIÇDAROĞLU EVİNİN MUTFAĞINDAN SESLENDİ: ZAMLAR GELİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Önümüzün kış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, "Öncelikli konumuz kara kış" diyerek önümüzdeki aylarda gelebilecek zamlara vurgu yaptı. <<<Haberin detayı için tıkayın>>>

KARISININ ALDATTIĞINI GÜNLÜKTEN ÖĞRENDİ

Ankara'da karısının tuttuğu günlüğü okuyan adam, aldatıldığını öğrendi. Söz konusu sayfaları delil dosyasına koyan koca, karısına açtığı boşanma davasını kazandı.

Ankara'da Ahmet S. ile Banu S. 2014'te evlendi. Eşinin Whatsapp'tan "Mehmet" isimli biriyle yazışmaları gören Ahmet S., eşinin sadakatinden kuşkulanarak ayrılmaya karar verdi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

TAYVAN KRİZİ BÜYÜYOR

ABD ile Çin arasındaki Tayvan krizi gittikçe büyüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Tayvan mutlaka Çin ile birleşecek" mesajından sonra Çin resmi yayın organı Global Times'tan ABD'ye tehditler içeren bir yazı yayımlandı. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'nin hedef alındığı makalede, "Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir" ifadeleri kullanıldı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>

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İstanbul'da 7 ve 11 yaşındaki iki kız kardeş, sebepsiz yere sinir krizleri geçirmeye başlayınca tedavi altına alındı. 5 yıl önce yaşanan olayda tedavi gören kızların 2. Lig takımı futbol oyuncusu akrabalarının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Çocuklar ifadelerinde şahsın özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerini tuvalete kilitlediğini anlattı. Şimdi yaşları 11 ile 15 olan kızlar yaşadıkları travma sonrası halen öfke krizleri yaşarken, akraba E.K.'nin ise 25 yıla kadar hapsi isteniyor. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

PROF. DR. HAKKI ŞİMŞEK UYARDI: VAKİT GEÇİRMEDEN DOKTORA GÖRÜNÜN