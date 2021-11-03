Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar - Son Dakika

Meral Akşener, "Sayın Öcalan" ifadesi sonrası Türk milletinden özür diledi, taksicinin seyir haldeyken at yarışı izlemesi kadın yolcu tarafından kaydedildi gibi gündemde yer alan son dakika olaylarına bu sayfadan erişebilirsiniz.

16 YAŞINDAKİ İKRA NUR TÜRKSOY CİNAYETİNDE SANIKLARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de eğlenmek için gittikleri evde 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy'un kafasından av tüfeği ile vurularak ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla Berat A. ve Osman Ç. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Berat A.'nın ifadesinde "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" sözlerine yer verildi.

DÜĞÜNDE DUA ETTİĞİ ESNADA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da katıldığı bir düğünde genç çiftler için dua ederken kalp krizi geçiren Hüseyin Erdoğan yaşamını yitirdi. Erdoğan'ın o anları düğüne katılan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tunceli'nin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Berğecan dedelerinden Hüseyin Erdoğan (90), İstanbul'da katıldığı düğünde, genç çiftin dini nikahını kıyması için sahneye çağrıldı.

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MERAL AKŞENER'İN "SAYIN ÖCALAN" GAFI

Parti grubunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşması sırasında "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra arkadaşları tarafından uyarılan Akşener, "Türk milletinden özür diliyorum" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında "Sayın Öcalan" ifadesini kullanan Akşener, bir süre sonra arkadaşlarının uyarısıyla özür diledi.

