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Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar

04.10.2021 15:09
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Boşanma aşamasındaki kocası tarafından göğsünden bıçaklanan kadın, yaşadıklarını anlattı, 15 yıldır İstanbul'a gelmeyen adama ceza yağıyor, 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini bulması gibi son dakika yaşanan güncel olaylar ile derlediğimiz haberler burada yer almaktadır.

Karısına 14 tansiyon hapı içiren adamın ifadesi, düğün günü havaya ateş açan damat gibi şiddet, boşanma, Nobel Ödülü ve daha fazla son 24 saatte yaşanan olaylardan derlediğimiz haberler burada yer almaktadır.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KADINA KOCA DEHŞETİ

Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar

Antalya'da boşanma aşamasındaki Aslı K.'yi eterle bayıltmaya çalışıp karnından bıçakladığı, 14 tansiyon hapı içirip poşetle ağzını kapatarak sabaha kadar başında ölmesini beklediği iddiasıyla tutuklanan Soner K. ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aslı K. ifadesinde olayı anlatırken, "Ayaktayken başımı göğsüne yasladı, 'Özür dilerim' dediği esnada bıçağı sağ göğüs altına sapladı" sözlerine yer verdi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

15 YILDIR İSTANBUL'A GİTMEYEN ADAMA CEZA YAĞIYOR

Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar

Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle arka arkaya cezalar geldi. En son 15 yıl önce İstanbul'a gittiğini ifade eden Aksan, "Bu araba, İstanbul'a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor" dedi.

Sinop'ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan'a (42), 26 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 57 AR 204 plakalı otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesildi. İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istedi. Fakat Aksan, geçen hafta e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle cezaları olduğunu gördü. Aksan'a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza daha geldi. <<<Haberin detayı için tıklayınız>>>

2021 NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar

Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahiplerini buldu. Sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian ödülün ödülü aldı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

İSLAM KARŞITLIĞI İLE BİLİNEN İSVEÇLİ KARİKATÜRİST TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar

Çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri ve İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak yaşamını yitirdi. Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyordu.

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel olaylar - Son Dakika


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