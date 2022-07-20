Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi

20.07.2022 17:07
Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi

Son dakika haberi: AKSARAY'da hafif ticari aracın bagaj bölümünde eşyaların üzerinde uyurken kapısının açılması sonucu yola düşüp üzerinden araç geçen 13 aylık Muhammed Melih Bucak'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

AKSARAY'da hafif ticari aracın bagaj bölümünde eşyaların üzerinde uyurken kapısının açılması sonucu yola düşüp üzerinden araç geçen 13 aylık Muhammed Melih Bucak'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ailenin ifadesine başvuran jandarma, Muhammed Melih bebeğin üzerinden geçen araç veya araçları tespit etmeye çalışıyor.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili için Şanlıurfa'ya giden 7 kişilik Bucak ailesi Muhammed Metin Bucak (24) yönetimindeki 06 BHU 952 plakalı hafif ticari araçla Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında Bahar Bucak, uyuyan 13 aylık bebeği Muhammed Melih'i bagajdaki eşyaların üzerine yatırdı. Bir süre sonra, iddiaya göre bagaj kapısının açılması üzerine minik Muhammed Melih, eşyaların üzerinden kayıp yola düştü.

Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra araçtakiler Muhammed Melih'in yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine amca Muhammet Metin Bucak, araçla geri döndü. Bucak ailesi yolda yaptığı aramada başka araç veya araçların üzerinden geçtiği Muhammed Melih'in cansız bedenini buldu. Ardından jandarma ve polis ekipleri çağrıldı. Muhammet Melih'in cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin ise Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Ailenin ifadesine başvuran jandarma, Muhammed Melih'in üzerinden geçen araç veya araçların belirlenmesini için çalışmasını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi - Son Dakika
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