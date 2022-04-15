Son dakika gündem: Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasti failinin ülkesine iadesi talepli dava - Son Dakika

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastinin faillerinden olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten bulunan ve kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin ülkesine iade edilmesi talepli davaya devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada, tutuklu şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'a bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Şüphelinin avukatlarının da katıldığı duruşmada bir tercüman hazır bulunduruldu.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, bir önceki alınan ara karar gereği Haiti adli makamlarından şüphelinin işlediği iddia edilen suçların uygulanması muhtemel cezai karşılığının neler olduğunun tek tek bildirilmesinin istendiği ve cevap verildiği kaydedildi.

Evrakların okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Haiti adli makamlarından alınan yanıta göre, şüpheliye isnat edilen suçların Haiti'deki karşılığının ömür boyu kürek cezası olduğunu ifade etti.

Savcı, ilgili kanun da dikkate alınarak, şüpheli iade edildiği takdirde kürek cezası verilmeyeceği teminatının Haiti adli makamlarından istenilmesini ve şüphelinin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bir önceki celsede Ürdün doğumlu olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını, inşaat işi yaptığını, 15 bin dolar geliri olduğunu, Filistin, Haiti ve Ürdün vatandaşlığı bulunduğunu beyan eden şüpheli, birden fazla dil bildiği için kendisini iyi ifade edemedi.

Mahkeme heyeti bu nedenle şüpheliye, en iyi konuştuğu dili bildirmesi için bir sonraki duruşmaya kadar süre verilmesine ve bildirdiği dile göre tercüman hazır edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazılı cevabı ve Haiti Cumhuriyeti ile yapılan yazışmalarla içerikleri göz önüne alarak, cumhuriyet savcısının talebini reddetti.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren mahkeme, isnat edilen eylemlerin niteliği ve kırmızı bülten ile aranırken yakalanması dikkate alınarak şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Talepnameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan talepnamede, Ürdün nüfusuna kayıtlı şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'ın, maktul Jovenel Moise suikastine ilişkin "suç örgütü mensubu olmak, cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

Şüphelinin Türkiye'ye 15 Kasım 2021'de havayoluyla giriş yaptığı ve adli makamlar tarafından yakalandığı, aynı gün Haiti'ye iade edilmesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

Talepnamede, soruşturma kapsamında iade evraklarının Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bilgisine yer verilirken, evraklara göre şüphelinin 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülkiyetine girdikleri, cumhurbaşkanını öldürüp eşini yaraladıkları, evden değerli eşyaları ve önemli evrakları da aldıkları, bu kişilerin çoğu yakalanırken, şüpheli Handal'ın da bu olaya karışanların arasında olduğu anlatıldı.

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun "rızaya dayalı iade usulü" uygulanarak, şüpheli tarafından bahse konu usul kabul edildiği takdirde, bu kanun ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşma hükümlerine göre iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi istendi.

Şüphelinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi halinde, mahkeme tarafından iade yargılamasının tutuklu olarak yapılması ve antlaşma hükümlerine göre iade edilebilirliğine karar verilmesi talep edildi.