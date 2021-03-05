Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında - Son Dakika

Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında

05.03.2021 15:31
Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında, System.String[]

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de annelerin eylemi 4'üncü hafta da devam etti.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de annelerin eylemi 4'üncü hafta da devam etti. Çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirildi. Oturma eylemine 9 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman'ın ablası Aysun Adıyaman, kardeşinin Zap Suyu'nda boğulmadığını, terör örgütü tarafından çekilen video da gördüklerini söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine, Şırnak ve Van'ın yanı sıra  Hakkari'deki aileler de 4'üncü hafta eylemlerini sürdürdü. Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 aile,  terör örgütü PKK'yı  protesto etti. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', "Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın" yazılı pankartlarla bir yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.

Çiftçi, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan, tüm Türkiyeye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızın dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örtütlerinin elinde bulunan yavrularımzı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. ve biz çocuklarımızın HDP'den istiyoruz. Bizler asla pes etmeyeceğiz o çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Eli kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen vatan evladı ile helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine sabır ve metanet diliyoruz" dedi.'KARDEŞİM BOĞULMADI, PKK KAMPINDA GÖRDÜK'Oturma eylemine Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde 9 yaşında iken terör örgütü tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman'ın ablası Aysun Adıyaman, kardeşinin Zap Suyu'nda boğulmadığını terör örgütü tarafından çekilen video da gördüklerini söyledi.Abla Aysun Adıyaman, "9 yaşında HDP ve yandaşları tarafından  para karşılığı PKK'ya satılan Hamza Adıyaman'ın ablasıyım 9 Mart 2016' da Hamza Adıyaman suya düştü diye bir haber yaptılar 1 yıl sonra kardeşimin PKK'ya kaçırıldığını para karşılığı satıldığını öğrendik. Onun için buradayız pes etmeyeceğiz kardeşimin videosu elimde kardeşimden mektup aldık. Kardeşimden bir haber alana kadar  burada kalmaya devam edeceğiz eylemimizi sürdüreceğiz. Gelen bir vidoyu göstereyim mektubunu da İçişleri Bakanlığına verdim. Mavili olan kardeşim burada yaklaşık 8 çocuk var bu 8 çocuğu babam kardeşimi aramaya giderken Hakurk kampında bir aracın içinde gördü ve aslında onları orda indireceklerdi oğlum Hamza deyince aracı oradan hızla uzaklaştırdılar. Ama hala inkar ediyorlar. Orda değil hani biz götürmedik diye madem orda değil burdaki kim peki o mektupları kim gönderdi. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Burada tepkilerini dile getiren grup, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından bir süre da yürüyürek dağıldı.


Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında
Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında
Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında
Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında
Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında
Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında - Son Dakika


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