Son dakika gündem: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram... - Son Dakika

Son dakika gündem: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram...
12.03.2021 10:03
Son dakika haberler... Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram kokain ve 3,5 ton asit anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram kokain ve 3,5 ton asit anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.
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