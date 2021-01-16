Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu - Son Dakika

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Son Güncelleme: 16.01.2021 10:57

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonuHAKKARİ'deki Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu (8), 2 bin 557 öğrenci arasında, öğretmen gözetiminde yapılan, Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak,...

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu

HAKKARİ'deki Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu (8), 2 bin 557 öğrenci arasında, öğretmen gözetiminde yapılan, Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak, dünya şampiyonu oldu. Velieceoğlu, "Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" dedi.

Hakkari'de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm sorulara doğru cevap vererek, dünya şampiyonu oldu. Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Velieceoğlu, birçok ülkeden katılan 2 bin 557 öğrenci arasında birinci gelerek, ailesini ve Hakkarilileri gururlandırdı.

Orhan Velieceoğlu, matematikte dünya şampiyonu olan oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Yusuf okula başladığı günden beri öğretmeni, okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini arkamızda hissettik. Bu başarı bireysel değil ülkemiz, ilimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.'HAKKARİ'NİN GURURU OLDU'Yusuf Eymen'in öğretmeni Recep Sevmiş de sınavı öğrenince öğrencisinin katılmasını istediğini anlatarak, "Bu yıl benim için özel çünkü Yusuf gibi başarılı bir öğrenci ile tanıştım. Yusuf Eymen 4 yaşında okumaya geçen bir öğrenci. Boş zamanlarda Yusuf'u okula çağırıyordum. Beraber test çözüp, okumayı geliştirdik. Satranç ve zeka oyunları oynadık. Yusuf'taki zekayı ben gördüm. 2 bin 557 öğrencinin katıldığı sınavda birinci oldu. Bunun için önce öğrencimi sonra ailesini tebrik ediyorum. Hakkari'nin gururu oldu" diye konuştu.'ÇOK MUTLUYUM'

Dünya birincisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu da öğretmeni ve ailesinin desteği ile bu başarıyı yakaladığını belirterek, "Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Öğretmenim bir sınav olduğunu söyledi. Babama sordum ve sınava girdim. Bütün soruları doğru cevapladım. Bu yüzden dünya birincisi oldum. Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu - Son Dakika


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