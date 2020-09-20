Son dakika haber... Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını - 1

Son dakika gündem haberi... BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, saat 21.45 sıralarında Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada çevre il ve ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye sevk edildi. Alevler Badavut bölgesine ulaşırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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