Son dakika gündem: Hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, operasyonla yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, operasyonla yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre AKSARAY'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan aranan İshak Öztaş (35), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
AKSARAY'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan aranan İshak Öztaş (35), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, sahtecilik' gibi 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İshak Öztaş'ın, Somunucu Baba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Polis ekipleri, bu sabah eve operasyon düzenleyerek, Öztaş'ı yakaladı. Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede basın mensuplarına, "Çekmesine hemşerim. Neden çekiyorsun? Vicdansız kertenkele" diyen İshak Öztaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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- Aksaray
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