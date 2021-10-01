Üye Girişi
Son dakika gündem: Hamas: İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye kabul edilmesi kararı utançtır - Son Dakika

Son dakika gündem: Hamas: İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye kabul edilmesi kararı utançtır

01.10.2021 00:00
Son dakika gündem: Hamas: İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye kabul edilmesi kararı utançtır, System.String[]

Son dakika haberi: Hamas, İsrail'in Afrika Birliği'ne (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararının, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, İsrail'in Afrika Birliği'ne (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararının, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, AfB'nin ekim ortasında yapılması beklenen toplantısında söz konusu kararın iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

"İsrail'in AfB'ye gözlemci üye kabul edilmesi kararı, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utançtır." ifadesine yer verilen açıklamada, Birliğe üye devletlerden, "işgalci devletle tüm güvenlik, askeri, istihbarat, ticari ve diplomatik ilişkileri sona erdirmeleri" istendi.

Açıklamada ayrıca, "Sömürgecilik ve apartheid geçmişini geride bırakmak, özgürlük ve kalkınma çağı inşa etmek için kurulan bu yapının, bir apartheid devletini kucaklayarak lekelenmemesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, şimdiye kadar İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Filistin Devleti'ne 2013 yılında gözlemci statüsü veren AfB, Filistin meselesine yönelik tutumunu belli etmek için her yıl Afrika Birliği Zirvesi'nde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kürsüde yer veriyordu.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin bir sonraki liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.

Filistin, İsrail, Afrika, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hamas: İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye kabul edilmesi kararı utançtır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marsilya başkanı, Galatasaray beraberliğini hazmedemedi! Hakemleri saha ortasında dövecekti 00:39 Marsilya başkanı, Galatasaray beraberliğini hazmedemedi! Hakemleri saha ortasında dövecekti Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı 00:01 Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı Okan Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı 23:52 Okan Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 19:36 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam hakkında yorum: Esefle kınıyorum         
00:41
Galatasaray'a kötü haber! Forma hasretini gideremeden yine sakatlandı Galatasaray'a kötü haber! Forma hasretini gideremeden yine sakatlandı         
00:24
Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi         
23:56
Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti         
23:39
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir         
21:51
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 01:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Hamas: İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye kabul edilmesi kararı utançtır - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement