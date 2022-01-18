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Son dakika gündem: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir - Son Dakika

Son dakika gündem: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir

18.01.2022 09:42
Son dakika gündem: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir

Son dakika gündem haberi... Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, "Hamilelik döneminde geçirilen grip hastalığı; erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar doğurabiliyor" dedi.

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, "Hamilelik döneminde geçirilen grip hastalığı; erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar doğurabiliyor" dedi.

Op. Dr. Melih Arslan, hamilelerde grip hastalığının bebek ölümlerine varan ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. Gebelerin, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabildiğini ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Arslan, "Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covit 19 hastalığında da geçerlidir" diye konuştu.

ATEŞ VARSA HEMEN DOKTORA GİDİLMELİ

Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, halsizlik iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğünde ilk 1, 2 gün istirahat ve bol sıvı önerdiklerini, ancak bu belirtilere ateş eklendiğinde mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini belirten Op. Dr. Arslan, "Hamilelikte grip enfeksiyonun vücuttaki bazı etkilerinin ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçları olabiliyor. Bu nedenle 1, 2 gün sonra hastalık geçmediyse mutlaka doktora gidilmelidir." şeklinde konuştu.

DOĞUMDAN SONRA EMZİRME

"Covid ve diğer viral enfeksiyonların plasentadan bebeğe geçiş sık görülmez" diyen Dr. Arslan gripte olduğu gibi Covid 19 hastalığında da erken tedavinin şart olduğunu söyledi. Doğum sonrasında grip olan annelerin emzirmesinde sorun olmadığını dile getiren Dr. Arslan, "Aksine anne sütü çocukta antikor oluşumunu sağladığı için emzirmeyi tavsiye ediyoruz. Benim kişisel görüşüm maske takarak emzirilebilir" dedi.

KONTROLLER AKSATILMAMALI

Hamilelerin hastalık kapma korkusu ile sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Arslan, "Hamileler, el hijyenine dikkat ederek, gerekirse çift maske kullanarak, gerekli önlemleri alarak sağlık kontrollerini aksatmamalıdır. Gebelikte verdiğimiz vitamin komplekslerinin yanı sıra bol meyve sebze ve sıvı alına özen göstermelidirler" ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI MUTLAKA YAPILMALI

Hamilelik döneminde grip tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında da bilgi veren Op. Dr. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamilelikte gribin, erken dönemde tedavi edilmesi çok önemlidir. Günümüzde gebelikte güvenle kullanılabilinecek tedaviler mevcuttur. Hamilelere, ücretsiz grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz, aşı ne kadar erken olunursa etkinliği o kadar yüksek olur. Aşı Ekim ayından Mayıs ayına kadar istenilen zamanda olunabilir. Hamilelerin aynı zamanda Covid 19 aşısı olmasını da şiddetle öneriyoruz."

(İHA)

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Kadın Hastalıkları, Eskişehir, Doğum, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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