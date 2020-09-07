Son dakika gündem: Hanönü Belediyesi okullara dezenfeksiyon malzemesi hediye etti - Son Dakika

Hanönü Belediyesi tarafından ilçedeki okullara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan malzemeleri hediye edildi.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini söyledi.

ilk etapta 8. ve 12. sınıfların kurslara başladığını dile getiren Uçar, "Kursların başlaması ile tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda kullanılmak üzere dezenfeksiyon malzemeleri hediye edildi." dedi.

Uçar, kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.