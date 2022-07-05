Son dakika gündem: Harç kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Harç kazanına düşen işçi öldü

05.07.2022 11:14
Son dakika gündem: Harç kazanına düşen işçi öldü

Son dakika gündem haberi: TRABZON'da, briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek düştüğü harç kazanında hayatını kaybetti.

TRABZON'da, briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek düştüğü harç kazanında hayatını kaybetti.

Olay, dün Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde meydana geldi. İsmet Çabuk, çalıştığı sırada dengesini kaybederek harç kazanının içine düştü. Çabuk'un düştüğü fark eden mesai arkadaşları, sistemi kapatarak harç kazanını durdurdu. İhbarla tesise gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kazandan çıkarılan İsmet Çabuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çabuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
Kaynak: DHA

Yıldızlı Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Harç kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika

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