Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Kaynak: AA
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