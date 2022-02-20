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Son dakika gündem: Harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.02.2022 12:08
Son dakika gündem: Harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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Son dakika gündem: Harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: Harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son dakika haberleri: MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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