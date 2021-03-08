Hasan Dağı'nda askeri helikopterle kurtarılan dağcıların kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tırmandıkları belirtildi - Son Dakika

Hasan Dağı'nda mahsur kalan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle kurtarılan dağcıların kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tırmandıkları bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın cinayetlerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arkadaşlarıyla gelerek Hasan Dağı'na tırmanan Şerife Aki, tırmanış sırasında düşerek ayağını burktu.

Aki, istirahat etmek üzere güvenli bir yerde kalırken, arkadaşları yola devam etti. Daha sonra, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki zirveden dönüşte arkadaşlarıyla dağdan inmeye çalışan Aki, ayağındaki ağrı nedeniyle yola devam edemeyeceğini ifade etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Yaralı, UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden alınamayınca İçişleri Bakanlığının girişimleriyle olay yerine TSK'ye ait helikopter sevk edildi.

Yaralı Aki ve arkadaşlarından Fadime Tuh, Hasan Dağı'ndan alınarak Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi pistine getirildi.

Aki ve bekleyiş sırasında soğuktan etkilenen arkadaşı Tuh, pistte bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Tuh, burada gazetecilere, Hasan Dağı'na rehber dahil 5 kişilik ekip halinde, kadın cinayetlerine dikkat çekmek üzere tırmandıklarını söyledi.

Şerife Aki'nin tırmanış sırasında geçirdiği kaza nedeniyle hareket kabiliyetinin zorlaştığını anlatan Tuh, zamanla soğuktan etkilendiklerini ve yetkililerden yardım talebinde bulunduklarını ifade etti.

Tuh, helikopterle kendisinin ve arkadaşının dağdan indirildiğini, diğerlerinin kendi imkanlarıyla sorunsuz döndüklerini kaydetti.