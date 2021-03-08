Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden

08.03.2021 23:20
Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden, System.String[]

Son dakika haberler... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Aksaray'a gelerek, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Hasan Dağı'nda 1'i erkek 5 kişilik ekipden ayağı burkulan Şerife Aki ile aşırı soğuk nedeniyle hareket kabiliyeti zayıflayan Fadime Tuh arkadaşlarıyla irtibatını kaybedince...

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Aksaray'a gelerek, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Hasan Dağı'nda 1'i erkek 5 kişilik ekipden ayağı burkulan Şerife Aki ile aşırı soğuk nedeniyle hareket kabiliyeti zayıflayan Fadime Tuh arkadaşlarıyla irtibatını kaybedince yardım istedi. Mahsur kalan 2 dağcı kadın, bölgeye giden askeri helikopterle kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Aksaray'a gelen 4 kadın dağcı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, kentte buluştukları 1 erkek dağcıyla birlikte Hasan Dağı'na tırmandı. 3 bin 268 metre yükseklikte dağın zirvesine yaklaştıkları sırada  dağcılardan Şerife Aki'nin ayağı burkuldu. Yanındaki Fadime Tuh ise aşırı soğuk nedeniyle hareket kabiliyeti zayıflayınca gruptan koptu. Mahsur kalan Aki ve Tuh, kar ve tipi nedeniyle diğer arkadaşlarıyla irtibat kuramayınca AFAD ve UMKE'ye haber verdi.

KURTARMA EKİBİ BÖLGEYE ULAŞAMAYINCA TSK'DAN YARDIM İSTENDİİhbar üzerine Hasan Dağı'na giden ekipler 2 kadın dağcının bulunduğu bölgeye ulaşamayınca  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma ekibine haber verildi. 2 dağcı askeri helikopterle bulundukları yerden kurtarılıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer 3 dağcı ise bölgeye yaklaşan arama kurtarma ekibiyle birlikte Hasan Dağı'ndan indi.

Soğuktan donmak üzere olduğunu belirten Fadime Tuh, "5 kişi gelmiştik. Arkadaşımız Şerife Aki'nin ayağı burkuldu. Kar ve tipi nedeniyle de mahsur kaldık. Ben de soğuktan vücudumu hareket ettiremediğim için Şerife Aki ile birlikte askeri helikopterle kurtarılıp, hastaneye getirildim." dedi.

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Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden
Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden
Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden
Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden
Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden
Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden

Kadınlar Günü, Hasan Dağı, Aksaray, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı (2)- Yeniden - Son Dakika


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