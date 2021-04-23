Son dakika gündem: Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği - Son Dakika

Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde tedavi gören kanser hastaları ve aileleri için etkinlik düzenlendi.

Kansere Karşı Birlikte Derneği'nden (KANKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek başkan yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Ünal, dernek üyeleri uzman psikolog Begüm Arslan ve İlker Karacaoğlan, serviste nöbetçi ekip ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hematoloji Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar ve ailelerinin biraz da olsa yüzünü güldürebilmek için çocuklara hediyeler verdi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, KANKA ailesi olarak daha çok gülen göz görmek, hiçbir anne, baba, kardeşin yüreği unutulamayacak acılar yaşamasın diye mesai merhumu gözetmeden ömrünü bu işe adamış, kanser illetine hiçbir çocuğu kurban etmemeye yemin etmiş bir kuruluş olduklarını söyledi.

Bugün de ekipleriyle beraber gözleri güldürmek ve acıları azaltmak için bir araya geldiklerini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile Kayserili hayırseverlerin ve saygıdeğer büyüğümüz sayın Mehmet Özhaseki beyin himayelerinde Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji/onkoloji ve kemik iliği nakli hastanesini son birkaç ay içerisinde tamamlayıp Erciyes Üniversitesi'ne devretmeyi planlamaktayız. Bu hastane aynı zamanda Türkiye'de ilk olan ve dünyaca da kabul gören yurt dışı JACIE akredite tek çocuk kemik iliği nakil merkezi olma unvanı ile taçlanacaktır."

Ünal, yeni hastaneleri faaliyete geçtiğinde "artık bir şey yapılamaz, evinize götürün" denilen ve vericisi olmadığı için nakil yapılamayan çocukların kök hücre nakliyle (haploidentik nakil) 10 çocuktan 8'inin hayata tutunabileceğini aktardı.