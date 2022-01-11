Son dakika gündem: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda basın mensuplarıyla buluşan Savaş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Savaş, burada yaptığı konuşmada, "İlkeli ve tarafsız vazife anlayışıyla kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gece gündüz demeden haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Program sonunda Savaş ve gazeteciler tarafından pasta kesildi.