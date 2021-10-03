Son dakika gündem: Hatay'da çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı.
Pirinçlik Mahallesi'nde bir bahçeden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ile 40 orman personeli sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sonucu bahçede bulunan kovanlar da zarar gördü.
Kaynak: AA
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