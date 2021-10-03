Son dakika gündem: Hatay'da çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Yangın sonucu bahçede bulunan kovanlar da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ile 40 orman personeli sevk edildi.

Pirinçlik Mahallesi'nde bir bahçeden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

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