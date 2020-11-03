Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen Suriyelileri taşıyan otomobilin çarptığı ekip aracındaki bir polis hafif yaralandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde seyreden bir otomobili durdurmaya çalıştı.
Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil, bir süre sonra ekiplerin aracına çarptı.
Kaza sonrası sürücü yaya olarak bölgeden uzaklaşırken, ikisi otomobilin bagajına bindirilmiş Suriyeli 7 kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.
Hafif yaralanan polis memuru ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Hatay'da göçmen taşıyan otomobil polis aracına çarptı - Son Dakika