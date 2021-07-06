Son dakika gündem: Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da, hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'da, hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis ekipleri, adreslerdeki aramalarda, bir miktar parayla 6 alyans, 3 bilezik, 3 kolye ve tam altın buldu.

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