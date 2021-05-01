Son dakika gündem: Hatay'da işlettiği bakkalda kaçak mazot ve makaron satan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bakkalda, 297 litre kaçak mazot ve 18 bin makaron ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde işlettiği bakkalda 297 litre kaçak mazot ile 18 bin makaron ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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