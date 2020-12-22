Son dakika gündem: Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza - Son Dakika

Ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 10 kişiye toplam 40 bin lira ceza kesti.

Hatay 'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı.

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