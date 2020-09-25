Son dakika gündem: Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.
Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.
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