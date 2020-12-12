Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Araçtaki B.F. ve V.Ü. gözaltına alındı, otomobil plakasına 788 lira trafik cezası uygulandı.

Dumlupınar Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam etti.

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