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Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

28.09.2021 19:42

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İskenderun, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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