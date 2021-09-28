Polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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