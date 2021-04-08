Son dakika gündem: Hatay'da taklit ürün operasyonunda saat, gözlük ve tıraş makineleri ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da, farklı markaların taklitleri olan 1322 kol saati, 300 güneş gözlüğü ve 109 tıraş makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan ve farklı markaların taklidi olan ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Antakya'da bir iş yeri ve otomobilde yaptığı aramada, 1322 kol saati, 300 güneş gözlüğü, 109 tıraş makinesi ile 4 bin 748 bıçak ele geçirdi.

Biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.