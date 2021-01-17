Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tıkanan su kanalı, polis memurunun müdahalesiyle açıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, devriye görevini yaparken yol kenarındaki su kanalından taşan suyu fark etti.
Polis memuru, ekip aracından inerek kanalda biriken toprak ve taşları kendi eliyle temizledi.
Cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Yağış nedeniyle tıkanan su kanalını polis memuru açtı - Son Dakika