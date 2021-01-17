Son dakika haberi: Yağış nedeniyle tıkanan su kanalını polis memuru açtı - Son Dakika

Polis memuru, ekip aracından inerek kanalda biriken toprak ve taşları kendi eliyle temizledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, devriye görevini yaparken yol kenarındaki su kanalından taşan suyu fark etti.

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