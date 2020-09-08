Son dakika gündem: Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Ekipler hava ve karadan yoğun şekilde alevlere müdahale ederken, yangın bölgesi ve yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Hatay 'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını ve yanmış alanlar havadan görüntülendi.

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