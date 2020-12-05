Son dakika gündem: Hatay'ın tarihi uzun çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Hatay'ın tarihi uzun çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı
05.12.2020 13:33
Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
HATAY'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında, Antakya'nın özellikle hafta sonları çok kalabalık olan sokakları ile tarihi Uzun Çarşı'sı sessizliğe gömüldü. Kentin en işlek mekanları arasında yer alan lokantalar, kafeler ile Antakya'nın tarihi çarşılarıyla meydanları sokak hayvanlarına kaldı.
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