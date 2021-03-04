Son dakika gündem: Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı
04.03.2021 19:39
Edinilen son dakika haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında denetimlerde bulundu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında denetimlerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, merkez Antakya ilçesindeki iş yerlerini inceledi.
Doğan ve beraberindekiler, esnaf ile müşterilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarı yaptı.
Son Dakika Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor