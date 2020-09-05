Son dakika gündem: (Havadan fotoğraflarla) Aydos'ta atlı polislerden piknikçilere denetim
Son dakika haberleri... ATLI polis ekipleri Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı.
ATLI polis ekipleri Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı. Denetimde piknik yapanlara uyarılarda bulunuldu. Aydos Ormanı'ndaki denetimlerde drone da kullanıldı.
Aydos Ormanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri denetim yaptı. Karadan atlı polislerin gerçekleştirdiği denetimlerde havadan da polis drone'nu eşlik etti. Orman içerisindeki vatandaşlara genel bilgi taraması(GBT) yapan polisler vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği öğrenilirken ekipler havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:31 - Kaynak: DHA
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