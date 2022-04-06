Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - Son Dakika
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Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü

06.04.2022 11:59
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü

AVCILAR'da, bulunan tek katlı restoran çıkan yangında küle döndü.

AVCILAR'da, bulunan tek katlı restoran çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan tek katlı restoranda çıktı. Restoranın bahçesinde başlayan yangın, restoranın çatısına sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran küle döndü. Yangın anları ise havadan drone ile görüntülendi.

"BİR ANDA ALEVLER BÜYÜDÜ"Çıkan yangını anlatan Mehmet Salih Bozgat, "Ben inşaatta çalışıyorum. Çatıya çıktım. Hafif bir duman çıktığını gördüm. Aradan biraz vakit geçti. Bir anda alevler büyüdü. İtfaiye geldi. Herhangi bir sorun yok" dedi.

- İstanbul
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü
YORUMLAR
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KARAMAN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN KARAMAN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

Avcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - Son Dakika


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