Son dakika gündem: Havaların güzelliğine aldanan erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Havaların güzelliğine aldanan erik ağaçları çiçek açtı

Prof. Dr. Fatih Satıl, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti

"İklim değişikliği ve aşırı sıcaklar kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklara yol açar"

BALIKESİR - Küresel ısınma etkisi ile mevsimler şaştı, erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ülkemizde meyve ağaçlarının da dengesi bozuldu. Prof. Dr. Fatih Satıl, değişen iklimin birçok hastalığı da beraberinde getireceğini söyledi.

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sararan yapraklar dökülürken, değişken hava sıcaklıkları Balıkesir'de de meyve ağaçlarının dengesini şaşırttı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan erik ağacının mevsime inat ocak ayında filizlenip çiçek açması görenlerin dikkatini çekerken, uzmanlar ise bu durumun dünyada yaşanan küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu söylüyorlar.

Prof. Dr. Satıl: "Küresel ısınma etkisini her geçen gün biraz daha gösteriyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Satıl; "Küresel ısınma etkisini her geçen gün biraz daha gösteriyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği doğanın ve bitkilerin dengesinin bozulmasına yol açtı. İklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız seller, fırtınalar ve kuraklıklardan sonra şimdi de ağaçlar kış ortasında çiçek açtı. Bu yıl gerçekten hiç görmediğimiz bir şekilde kış mevsimi gayet ılık ve yağışsız geçiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi Balıkesir'de erik ağacının kış mevsiminde çiçek açmasına yol açtı" şeklinde açıklamada bulundu.

İklim değişikliği ve aşırı sıcaklıkların, kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklara da yol açarak insan sağlığına doğrudan zarar verebileceğini de ifade eden Prof. Satıl, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler bu küresel iklim değişikliğine yol açacak faaliyetlerden vazgeçmeli. Doğayı gelecek nesillere yaşanabilir bir biçimde bırakabilmek için asgari müşterekte bütün ülkeler buluşmalı ve elimizden gelen bütün çabaları bu anlamda göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.