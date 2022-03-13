Son dakika gündem: Havzalılar geleneksel tirit etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Havzalılar geleneksel tirit etkinliğinde bir araya geldi

13.03.2022 15:28
Son dakika gündem: Havzalılar geleneksel tirit etkinliğinde bir araya geldi

Son dakika haberi... Samsun'da Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Havza Belediyesi işbirliği tirit etkinliği düzenlendi.

Samsun'da Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Havza Belediyesi işbirliği tirit etkinliği düzenlendi.

Havza Belediyesi, Canik Belediyesi ve sponsorların katkıları ile Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi Çırağan Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, halk oyunları gösterileri ile başladı.

Halk oyunları gösterilerinin ardından Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt yaptığı konuşmada tiridin sadece bir yemek değil kültür olduğunu belirtti.

Bozkurt, kış mevsiminde insanları bir araya getiren tirit kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, 17 yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da birlik beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Havza'nın sadece tiridiyle değil aynı zamanda şifalı kaplıcalarıyla yüzlerce yıldır insanlara şifa sunduğunu belirten Havza Belediye Başkanı Özdemir, ilçenin son dönemde aldığı sanayi yatırımlarından bahsetti.

Konuşmaların ardından etkinliğin düzenlenmesi için destek olanlara plaketler takdim edildi.

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Bozkurt, Samsun, Canik, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Havzalılar geleneksel tirit etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika


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