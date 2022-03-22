Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST - Son Dakika
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Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST

22.03.2022 11:13

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde; terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 333 şüpheliden 266'sı serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde; terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 333 şüpheliden 266'sı serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda dün HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 333 şüpheli, gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 15 polis de hafif yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 260'ı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne, 73'ü de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden 224'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden 42'si ise ailelerine teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki 36, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki 31 kişinin işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST
Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST
Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST

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Halkların Demokratik Partisi, Slogan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 266'SI SERBEST - Son Dakika
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