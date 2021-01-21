Son dakika gündem: Hekimoğlu Trabzon'a Bundesliga'dan transfer - Son Dakika

Son dakika gündem: Hekimoğlu Trabzon'a Bundesliga'dan transfer

21.01.2021 14:07
Son dakika gündem: Hekimoğlu Trabzon'a Bundesliga'dan transfer, System.String[]

Son dakika habere göre Hekimoğlu Trabzon FK, Almanya Bundesliga'da Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf ile Eintracht Braunschweig takımlarında oynayan ve Alman milli takımının U16, U7, U18, U20, U21 takımlarında forma giyen Özkan Yıldırım'ı bonservis ücreti ödemeden bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Almanya Bundesliga'da Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf ile Eintracht Braunschweig takımlarında oynayan ve Alman milli takımının U16, U7, U18, U20, U21 takımlarında forma giyen Özkan Yıldırım'ı bonservis ücreti ödemeden bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde Altyapı Sorumlusu Akın Çelik'in katılımı ile yapılan imza töreninde başarılı orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım kendisini 2.5 yıllığına Hekimoğlu Trabzon FK'YA bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Akın Çelik, "Özkan çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. Bundesliga'da forma giydi. Özkan'ın gelişi ile takımımızı güçlendirdik. Kendisine bonservis ücreti ödemeyerek iyi bir transfer başarısına imza attık" dedi.

27 yaşındaki başarılı oyuncu Özkan Yıldırım ise, "Hekimoğlu Trabzon'u tercih etmemin nedeni hedefleri olan bir takım. Çok güzel tesisleri var. Tecrübelerimi ve yeteneklerimi sahaya yansıtıp burada takımımın başarısı için ter dökeceğim" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Hekimoğlu Trabzon, Özkan Yıldırım, Bundesliga, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hekimoğlu Trabzon'a Bundesliga'dan transfer - Son Dakika


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