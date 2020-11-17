Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.11.2020 08:45
Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da başkent Yeni Delhi ve çevresinde vaka ve ölüm sayıları artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da başkent Yeni Delhi ve çevresinde vaka ve ölüm sayıları artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 449 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bin 519'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 29 bin 163 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 8 milyon 874 bin 290'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 290 bin 370'e yükseldi.

Günlük vaka sayısı ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresindeki artışını sürdürüyor. Delhi'de son 24 saatte 3 bin 797 vaka görülürken, 99 kişi hayatını kaybetti.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, İçişleri Bakanı Amit Shah ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, günlük yapılan Kovid-19 test sayısını 60 binden 100 bine çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Delhi'de günlük kaydedilen vaka sayısı iki gündür 4 binin altına düşmüş olsa da ülkedeki festival dönemi nedeniyle sağlık çalışanlarının azlığından dolayı Kovid-19 test sayısında düşüş olmuştu. Başbakan Kejriwal'in açıkladığı gibi test sayılarının artırılmasıyla kentte günlük kaydedilen vaka sayısının da artabileceğinden endişe ediliyor.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 361'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 374 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 716 vaka tespit edildi.

Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı kılavuzda, Çin'de son günlerde ithal edilen dondurulmuş gıda ambalajlarında sıkça Kovid-19 tespit edilmesinin ardından soğuk zincir lojistiğine dahil olan tüm şirket, liman ve nakliye terminallerinden koruyucu ekipman kullanımı, çalışanların korunması ve ateş ölçümü gibi önlemlere uymaları istendi.

Çin, çalışanları arasında Kovid-19 salgını olan 20 ülkedeki 99 dondurulmuş gıda üreticisi firmadan ithalatı durdurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28'i yurt içi kaynaklı 230 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka sayısı 4 gündür 200'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 28 bin 999'a çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 494'e yükseldi.

Ülkede 10 gündür 3 haneli rakamlarda olan günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez cumartesi günü 200'ün üzerine çıkmıştı.

Yetkililerin başkent Seul ve çevresinde sosyal mesafe önlemlerini sıkılaştırması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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