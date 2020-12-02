Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.12.2020 08:51
Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de yine 500'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de yine 500'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 501 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bin 122'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 bin 604 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 499 bin 413'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 932 bin 647 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede yine 500'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 511 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 35 bin 163'e çıktı, 28 bin 65 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan ölen olmadı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 526 olan Güney Kore'de günlük vaka artışı mart ayında da 500'ün üzerine çıkmıştı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vakaya, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 551'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 649 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun sürebilen hasara neden oluyor Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi         
08:49
Eşcinsellik karşıtı Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel cinsel ilişki partisinde basıldı Eşcinsellik karşıtı Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel cinsel ilişki partisinde basıldı         
08:17
Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu         
08:01
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı         
04:15
Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı         
23:32
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei