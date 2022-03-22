Son dakika gündem: Hindistan'da bölge meclisi lideri bombalı saldırıda, 7 kişi de yangında öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Hindistan'da bölge meclisi lideri bombalı saldırıda, 7 kişi de yangında öldü

22.03.2022 13:46
Son dakika gündem: Hindistan'da bölge meclisi lideri bombalı saldırıda, 7 kişi de yangında öldü

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bölge meclisi lideri bombalı saldırıda, 7 kişi de en az 10 evin yanması sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bölge meclisi lideri bombalı saldırıda, 7 kişi de en az 10 evin yanması sonucu hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Batı Bengal'in Birbhum bölgesine bağlı Rampurhat kentinin Bogtui köyünde yaşanan şiddet olaylarının, muhalefetteki Trinamool Kongre Partisi'nde (TMC) anlaşmazlık yaşayan gruplarla bağlantılı olduğu iddia edildi.

TMC'nin kontrolündeki Barshal Bölge Meclisi İkinci Başkanı Bhadu Sheikh, motosikletli ve maskeli kişilerin bombalı saldırısına uğradı. Sheikh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10'dan fazla ev yandı: En az 7 ölü

Bunun ardından Bogtui'de 10'dan fazla evin yanması sonucunda bu evlerden birinde, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu en az 7 kişinin cesedi bulundu.

Parti yetkililerinden Anubrata Mondal, yangının kısa devre nedeniyle çıktığını, herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığını belirtti.

Mondal, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceğini aktardı.

Diğer yandan yerel halktan bazıları, TMC içindeki bir grubun evleri ateşe verdiğini öne sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen itfaiye yetkilisi, en az 10 evin yandığını ve bölge halkının, itfaiyecilerin yangını söndürmesine engel olduğunu söyledi.

Yetkili, oldukça kötü durumdaki cesetlerin, cinsiyetlerini veya çocuğa mı yetişkine mi ait olduğunu anlayamadıklarını dile getirdi.

Emniyet yetkilisi Nagendra Nath Tripathi, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından öğrenilebileceğini kaydetti.

TMC yetkilileri, Sheikh cinayetinin ve evlerin yakılmasının, TMC içinde anlaşmazlık yaşayan grupların rekabetinden kaynaklandığına dair iddiaların ardından parti mensuplarına itidalli olma çağrısı yaptı.

Bhadu Sheikh'in kardeşi Babar Sheikh de Bogtui'de geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Kongre, Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Hindistan'da bölge meclisi lideri bombalı saldırıda, 7 kişi de yangında öldü - Son Dakika
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