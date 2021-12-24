Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hurda hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şehitler Mahallesi'ndeki Hisarcık Belediyesine ait hurdalıktan kamyonetlerine hurda demir malzemeleri yükleyen iki şüphelinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Hurda malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalanan İ.Ö. (31) ve H.G. (42), İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Hisarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika