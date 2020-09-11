Son dakika gündem: Hobi olarak yaptığı 'ateş dansı' mesleği oldu - Son Dakika

Son dakika gündem: Hobi olarak yaptığı 'ateş dansı' mesleği oldu

Son dakika haberi: İZMİR'de, iki yıl önce izlediği bir gösteriden etkilenen Yiğit Gürbüz'ün (26) hobi olarak başladığı ateş dansı mesleği haline geldi.

Son dakika gündem: Hobi olarak yaptığı 'ateş dansı' mesleği oldu, System.String[]

İZMİR'de, iki yıl önce izlediği bir gösteriden etkilenen Yiğit Gürbüz'ün (26) hobi olarak başladığı ateş dansı mesleği haline geldi. Sirk dansının psikolojik alanlarda tedavi yöntemi olarak da kullanıldığını ifade eden Gürbüz, "Bipolar bozuklukta da kullanılıyor, ben oyuncaklarla öfke kontrolünü öğrendim. Daha önce sinirim çok yüksekken, ani parlamalar yaşıyorken bu oyuncak bana bunu kontrol etmeyi öğretti" dedi.

İzmirlilerin sıkça uğradığı Alsancak Kordon, dün akşam saatlerinde ilginç bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Yiğit Gürbüz'ün ateş topları ile yaptığı tehlikeli dans, görenleri hayrete düşürdü. Birçok vatandaşın cep telefonları ile görüntülediği ateş dansı, renkli karelere sahne oldu. Öte yandan, gösteri sonrası DHA muhabirine konuşan Yiğit Gürbüz, iki yıl önce merak ederek ve hobi olarak başladığı ateş dansının bugünlerde mesleği haline geldiğini belirtti. İki yıl önce gittiği müzik ve dans festivalinde bir etkinlige katılan Gürbüz, izlediği ateşli sirk dansından çok etkinlendiğini ve hobi amaçlı kendi çabalarıyla denemeler yaparak, ateş dansına başladı. Yaptığı bu işe ilgisinin olduğunu gören Gürbüz, kısa bir süre sonra profesyonel anlamda sahne almaya başladı.

'ÖFKE KONTROLÜNÜ ÖĞRENDİM'Yaptığı işin sirk sanatları olarak adlandırıldığını söyleyen Yiğit Gürbüz, "Yaptığım işin ismi sirk sanatları olarak geçiyor. Ateşle gösteri de yapıyoruz. Birçok oyuncağı çevirebiliyorum. Birçok şeyi öğretti aslında bu oyuncaklar bana, psikolojik alanda birçok tedavi için kullanıyor. Bipolar bozuklukta da kullanılıyor, ben oyuncaklarla öfke kontrolünü öğrendim. Daha önce sinirim çok yüksekken, ani parlamalar yaşıyorken bu oyuncak bana bunu kontrol etmeyi öğretti. Çünkü ani yükseldiğim anda kafama, gözüme ve burnuma çarpabiliyor" diye konuştu.'YAPTIĞIM İŞ RİSKLİ'

Antrenmanlarını ateşsiz oyuncaklarla yaptığını ve bu işin riskli olduğunu belirten Gürbüz, "Ateşsiz oyuncaklarım var, pratik oyuncaklarımla antrenmanlarımı yapıyorum. Yaptığım işi riskli buluyorum. Ateş çok güçlü bir şey, tarihten bugüne gelene kadar daha önceki dinlerde Şamanizm'de özellikle güneşe tapmak değil de güneşi Tanrı'nın bir yansıması olarak kabul eden insanlar var. Ateşin gücüne inanan insanlar var. Güneş olmazsa insanlık, yaşam da olmazdı. Biz de bunu bilerek, ateşin gücüne inanarak yapıyoruz" diye konuştu.


Alsancak, Oyuncak, İzmir, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hobi olarak yaptığı 'ateş dansı' mesleği oldu - Son Dakika

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