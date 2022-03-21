Son dakika gündem: Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

21.03.2022 16:56
Son dakika gündem: Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

Son dakika haberleri... ANTALYA'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld (67), yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu.

ANTALYA'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld (67), yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu.

Konyaaltı ilçesi balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi. Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı. Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Son dakika gündem: Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
Son dakika gündem: Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
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Konyaaltı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu - Son Dakika


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