Son dakika gündem: Hong Kong'dan Tayvan'a kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Hong Kong'dan Tayvan'a kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişi gözaltına alındı

14.01.2021 10:57
Son dakika gündem: Hong Kong'dan Tayvan'a kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden kaçmaya çalışan 12 kişiye yardım etmekle suçlanan 1'i avukat 11 kişi gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden kaçmaya çalışan 12 kişiye yardım etmekle suçlanan 1'i avukat 11 kişi gözaltına alındı.

Morning China Post gazetesinin haberine göre, gözaltına alınan 11 kişi, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle aranan 12 kişinin Tayvan'a firar etme girişimine yardım etmekle suçlanıyor.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 11 kişinin 18 ila 72 yaşlarında ve 3'ünün kadın olduğu belirtildi.

Yetkililer, şu ana kadar yürütülen soruşturmada, gözaltına alınanlara Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal etme suçlamasının yöneltilmediğini kaydetti. ???????

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Yasası, Hong Kong, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hong Kong'dan Tayvan'a kaçmaya çalışan muhaliflere yardım etmekle suçlanan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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