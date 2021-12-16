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Son dakika gündem: Honor, küresel teknoloji markası olma yolculuğunda ilk yılını kutluyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Honor, küresel teknoloji markası olma yolculuğunda ilk yılını kutluyor

16.12.2021 10:43
Son dakika gündem: Honor, küresel teknoloji markası olma yolculuğunda ilk yılını kutluyor

Son dakika gündem haberine göre Akıllı cihaz üreticilerinden Honor, küresel bir teknoloji markası olma yolculuğunun ilk yılını geride bırakırken, 180 milyondan fazla kullanıcısı ve endüstri ortağına 2021 serüvenini ve başarılarını açıkladı.

Akıllı cihaz üreticilerinden Honor, küresel bir teknoloji markası olma yolculuğunun ilk yılını geride bırakırken, 180 milyondan fazla kullanıcısı ve endüstri ortağına 2021 serüvenini ve başarılarını açıkladı.

Honor açıklamasına göre, şirketin küresel bir teknoloji markasına dönüşürken en önemli önceliklerinden birisi, daimi olarak inovatif teknolojiler sunmak ve herkes için yeni bir akıllı dünya sağlamak oldu. Marka, bu doğrultuda çeşitli kullanım senaryolarında yeni teknolojileri içeren ve Honor'un 1+8+N stratejisini entegre eden "Honor Çoklu Ekran İş Birliğini" 2021'de tanıttı.

Geçen yıl küresel tedarik zinciri ortaklarıyla stratejik iş birlikleri geliştiren Honor, AMD, Intel, MediaTek, Microsoft ve Qualcomm dahil olmak üzere önde gelen tedarikçilerle 30'dan fazla ortaklık kurdu.

Şirket, MagicBook 16'yı eylül sonunda Çin'de piyasaya sürdü. Akıllı telefon ekranını ve dosyaları dizüstü bilgisayara yansıtan çoklu ekran iş birliği özelliği sayesinde kullanıcıların, iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek için dizüstü bilgisayarlarına Microsoft Windows 11 yükseltmeleri ise Aralık 2021'den itibaren başladı.

Şirket, 2022'de yenilikçi ürünleriyle herkes için yeni bir akıllı dünya yaratma yolculuğuna devam etmeyi planlıyor.

Daha geniş tüketici kitlesine yenilikçi ürünler

Honor 50'yi ekim ayı sonunda tanıtan Honor, böylece ilk küresel akıllı telefon modelini piyasa sürmüş oldu. Honor 50'nin Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica ve Vodafone gibi yüksek profilli perakendeciler ve operatörler dahil olmak üzere güçlü bir küresel dağıtım ağının desteğiyle birlikte görücüye çıkması, markanın varlığını dünya çapında 40'tan fazla ülkeye taşıdı. Ayrıca, Rusya, Malezya ve Peru gibi ülkelerde Honor mağazaları açıldı.

"Sektörde yaptığımız atılımlardan gurur duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "2021 boyunca kullanıcılarımız ve iş ortaklarımızın desteği sayesinde Honor, hem birinci sınıf hem de erişilebilir teknolojik ürünler sağlayan bir marka olarak büyümeyi başardı. İş arkadaşlarımın özverili çalışmaları ve önde gelen küresel zincir ortaklarımızın desteğiyle sektörde yaptığımız atılımlardan gurur duyuyorum. Birlikte ortak bir geleceği şekillendirdiğimizi görmek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Hem çevrim içi hem de çevrim dışı kanallarla ürünleri daha da fazla tüketiciye ulaştırabildiklerini bildiren Zhao, "Dünya çapındaki perakende ve ortaklarımızın bize olan güvenine minnettarız. 2022'de birlikte daha fazla ürün sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Advanced Micro Devices, Cep Telefonu, Microsoft, Intel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Honor, küresel teknoloji markası olma yolculuğunda ilk yılını kutluyor - Son Dakika


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