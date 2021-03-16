Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ekmekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hopa Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Ekmekçi, "Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavi sürecini evde geçirmekteyim. Genel sağlık durumum iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika