Son dakika gündem: Husumetlisini öldüren şüpheli, saklandığı tarladan jandarmayı aradı: 'Gelin beni buradan alın' - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, husumetlisi Zeynel Yücel'i (42) sahibi olduğu markette av tüfeğiyle vurarak öldüren Özcan İlhan (37), saklandığı tarladan cep telefonuyla jandarmayı arayarak, "Gelin beni buradan alın" dedi. Gözaltına alınan İlhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yörgüç Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. Market sahibi olan evli ve 2 çocuk babası Zeynel Yücel, iş yerinde, daha önce yapılan bir ihale nedeniyle husumetli olduğu Özcan İlhan tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yücel kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine markete girenler, İlhan'ın elindeki av tüfeğini almaya çalıştı. Bunun üzerine İlhan, tüfeği bırakıp, kaçtı.

SAKLANDIĞI TARLADAN JANDARMAYI ARADIİhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeynel Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken Özcan İlhan, saklandığı tarladan cep telefonuyla jandarmayı arayarak, bulunduğu yeri söyledi. "Ben tarladayım gelin beni buradan alın" diyen İlhan, tarlaya giden ekipler tarafından gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İlhan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

- Hayrabolutekirdağ