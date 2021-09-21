Son dakika gündem: Husumetlisini öldürüp, arkadaşını yaraladı; teslim oldu - Son Dakika

ORDU'da, husumetli olduğu Ulaş Kuyumcu'yu (42) otomobilde tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşı Melek Öztürk'ü (28) de yaralayan Hasan Y. (49), jandarmaya teslim oldu. Hasan Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, cumartesi günü, Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ulaş Kuyumcu ve arkadaşı Melek Öztürk, Asarkaya Kent Ormanı'na gitti. Bu sırada Kuyumcu ile aralarında husumet olduğu öne sürülen Hasan Y., ikilinin içinde olduğu otomobili takip etti. Araçta oturan Kuyumcu ile Öztürk'ün yanına giden Hasan Y., tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçta kanlar içinde hareketsiz bulunan Ulaş Kuyumcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Melek Öztürk ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.